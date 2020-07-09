Kocasinan Belediye Meclisi'nden Kayserispor'a hep destek tam destek - Son Dakika

Kocasinan Belediye Meclisi'nden Kayserispor'a hep destek tam destek

Kocasinan Belediye Meclisi, Kayseri'nin markası ve değeri olan Kayserispor için tek yürek olup, tam destek verdi.

Kocasinan Belediye Meclisi, Kayseri'nin markası ve değeri olan Kayserispor için tek yürek olup, tam destek verdi. Kayserispor tişörtü giyip, Temmuz ayı birinci oturumun ek meclis toplantısına katılan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor'a başarılar dileyerek, "Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor 'un her zaman yanındayız" dedi.

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk oturumuyla ilgili komisyona havale ettiği konular görüşüldü. Ek Meclis gündeminde 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Süper Lig'in 31. Haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılı takıma başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor'a inandıklarını ve güvendiklerini vurguladı.


Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:


"Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor'a her zaman yanındayız. Başarıya emin adımlarla ilerleyen takımımıza sahip çıkmak adına, kendi sahasında oynadığı bütün maçlara katılmaya özen gösterdik. Zaman zaman da tesislere giderek antrenmanları izleyip hem oyuncularımıza hem de teknik heyete moral vermeye çalıştık. Takımımız için ne yapsak azdır. Türkiye ve Avrupa da büyük başarılar elde eden Kayserispor, şehrimizin markası ve önemli bir değeridir. İlimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır."


Meclis toplantısında alınan kararların Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine Kayserispor tişörtü hediye etmesiyle toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kayserispor, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Meclisi'nden Kayserispor'a hep destek tam destek - Son Dakika
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