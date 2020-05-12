Kocasinan Belediyesi 100 öğrenciyi Çanakkale'ye götürecek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, başlattığı kitap kampanyasına katılan ve kitabın özetini gönderen 100 öğrenciyi normalleşme sürecinde Çanakale'ye götürecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla okula gidemeyen liseli gençler için kitap kampanyası başlattı.

Belediye, kampanyaya katılan gençlerden 100 öğrenciyi normalleşme süresinden sonra Çanakkale gezisiyle ödüllendirecek.

Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Asım'ın Nesli 100 Liseli Çanakkale'de Projesi" kapsamında belediyeyi arayan gençlere, Çanakkale ile ilgili kitap hediye edilecek.

Kocasinan sınırları içerisinde ikamet eden lise öğrencilerinin faydalanacağı projeye katılım 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kitabını okuyup özetini gönderen öğrenciler arasından 100 kişiyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü belirleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini belirtti.

Gençlerde tarih bilinci oluşturmak ve vatan sevgisini artırmak istediklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu süreci atlattıktan sonra atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğrenecekler. Destanlarımızın ve tarihimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca proje, gençler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, kitap okuma oranının yükselmesine katkı sağlayacak. Bir kez daha dile getiriyorum ki vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum."