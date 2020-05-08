Kocasinan Belediyesi, 11 Mayıs'ta açılacak iş lerlerini dezenfekte ediyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını toplum sağlığı açısından ücretsiz ilaçlayıp, dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, işyerlerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının olması için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.