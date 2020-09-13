Kocasinan Belediyesi 15 ay taksitli konut arsası satacak - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 15 ay taksitle konut arsası satacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsası, 15 ay taksit seçeneğiyle 15 Eylül'de düzenlenecek ihaleyle satışa sunulacak.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak ve Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını kaydederek, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. ifadelerini kullandı.