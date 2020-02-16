Kocasinan Belediyesi, 2020 Yatırım Programları Koordinasyon Toplantısı yaptı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 2020 Yatırım Programları Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında yapılacak yatırım ve projeler hakkında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, Kayserililere daha kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini, etkin projeler üreterek geleceğin şekillenmesini istediklerini belirtti.

"Yeni Kocasinan" için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2020 yılında özellikle sahada yapacağımız çalışmalar, alt yapısını oluşturacağımız projeler ve inşasına başlayacağımız yatırımlarla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca mahalle muhtarları, hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri de dikkate alarak, bu beklentileri karşılayacak projeler ile mevcut çalışmalarımız arasında yer alan Kocasinan Akademi, çocuk kulübü, gençlik merkezi, Kocasinan Gönüllüsü gibi hizmetlerimizin yaygınlaştırılması konusunda yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Bu noktada çözüm merkezi birimimiz bizim için yönlendirici oluyor. Projelerimiz noktasında ise hem vatandaşlarımızın memnuniyeti hem de beklentilerini ölçme noktasında çözüm merkezi, doğru bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığımız toplantı neticesinde ilçemiz için proje ve çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirmek için daha çok çalışacağız."