Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 371 bin 705 ağaç kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 371 bin 705 ağaç kurtardı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 371 bin 705 ağaç kurtardı

6 saat önce

Geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesini önledi.

Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 371 bin 705 ağaç kurtardı, System.String[]

Geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesini önledi. Ağaç dikme etkinlikleriyle çevre konusunda büyük bir duyarlılık örneği sergileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını söyledi.


Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV' de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürülerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesi önlendi. 6 bin 860 ton plastik geri dönüştürülerek, 4 milyon 568 bin 760 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Bin 224 ton cam geri dönüşüme kazandırılarak, 122 bin 400 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca bin 711 ton metal toplandı. Toplam olarak 4 yılda 31 bin 660 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. " ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşüm alanında yapılan çalışmaları şu şekilde kaydetti: "2017 yılında, ilçenin çeşitli yerlerine 'Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama' noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri, geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıklarının doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullara yönelik 'E-atık Toplama Yarışması' düzenledik. Ayrıca okullarda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz." - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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