Kocasinan Belediyesi 70 bin sebze fidesi yetiştiriyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin teknolojik uygulamalarla tarımı buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında diktiği 10'dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi büyüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Hasanarpa Mahallesi'nde 30 dönüm arazide sebze fidelerini toprakla buluşturduklarını hatırlattı.

Organik bahçe mantığıyla oluşturulan ekim alanında hem üretim yapılacağını hem de çiftçinin organik tarımı uygulamalı olarak göreceğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak özellikle genetiği değiştirilmemiş tohumların ve organik ürünlerin yetiştiriciliğinde öncülük yapıyoruz. Yerli ve milli üretimde örnek olan ilçemiz, geleneksel hale gelen ve Kayseri'de 'Karahıdır' olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinanımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz."

Çolakbayrakdar, organik bahçede domates, Cırgalan biberi, Yamula patlıcanı, karpuz, kavun, kabak ve salatalık gibi Kayseri'ye özgü 10'dan fazla sebze fidesinin yetiştirildiğini aktardı.