Kocasinan Belediyesi 8 bin 110 ton çöpü geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında topladığı 136 bin 875 ton çöpün 8 bin 110 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda çok titiz davrandıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 375 ton çöp topladık. Bu çöplerden 8 bin 110 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Ayrıca 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' ve 'Cami Temizleme Ekibi'ni kurarak Kayseri'de ilkleri gerçekleştirdik. İlçe genelinde 82 okul ve 244 cami başta olmak üzere Kocasinan'ın dört bir yanında temizlik hizmetlerinde seferber olmuş durumdayız."