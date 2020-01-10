Kocasinan Belediyesi, 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim verdi

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile 14 merkezde 86 branşta toplam 33 bin 289 kişiye eğitim verdi.

Kocasinan Belediyesi, 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim verdi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile 14 merkezde 86 branşta toplam 33 bin 289 kişiye eğitim verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların Kocasinan Akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olabilmeleri için farklı branşlarda kurslar açtıklarını söyledi.


Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise biz de aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan'da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah'a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 3 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi'de bu zaman kadar 14 kurs merkezinde 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim hizmeti verdik. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. Bu vesileyle Kocasinan Akademi'nin bugünlere gelmesinde özveriyle çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir eğitim yeri haline getireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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