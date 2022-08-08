Başkan Çolakbayrakdar aşure dağıttı - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar aşure dağıttı

08.08.2022 18:10
Başkan Çolakbayrakdar aşure dağıttı

Kocasinan Belediyesi Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Kocasinan Belediyesi Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Meydanı'nda aşure ikramında, muharrem ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Aşure geleneğini belediye olarak devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak meydanda iki noktada hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Aşure bereket, buna inanırız. Aşure, Hz. Nuh'un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne varsa hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Bugün biz burada Kocasinan Belediyesi olarak bu adeti yaşatıyoruz."

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Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar aşure dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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