Başkan Çolakbayrakdar aşure dağıttı

Kocasinan Belediyesi Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Meydanı'nda aşure ikramında, muharrem ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Aşure geleneğini belediye olarak devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak meydanda iki noktada hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Aşure bereket, buna inanırız. Aşure, Hz. Nuh'un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne varsa hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Bugün biz burada Kocasinan Belediyesi olarak bu adeti yaşatıyoruz."