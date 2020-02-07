Kocasinan Belediyesi, Akçatepe'ye modern tesis kazandırdı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Akçatepe'ye modern tesis kazandırdı

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi, Akçatepe Mahallesi'ne çok amaçlı, modern sosyal tesis kazandırdı.

Kocasinan Belediyesi, Akçatepe'ye modern tesis kazandırdı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, Akçatepe Mahallesi'ne çok amaçlı, modern sosyal tesis kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkati çeken Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda Akçatepe'ye 400 metrekare kapalı alana sahip modern sosyal tesis inşa etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin istek ve talepleri doğrultusunda hizmetler ürettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Akçatepe Mahallesine çok fonksiyonlu bir sosyal tesis kazandırdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, tesisin düğün salonun yanı sıra farklı sosyal aktivitelere de hizmet edeceğini kaydetti.

Akçatepe Mahalle Muhtarı Nazım Zarar ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Çolakbayrakdar'dan sigarayı bırakın çağrısı

Öte yandan, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetiyle dikkati çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklara karşı ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de Kocasinanlıların daha bilinçli bireyler olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sportif ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü sosyal tesisler inşa ediyoruz. Bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için birçok proje hayata geçirip, yatırımlar yapıyor ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dileğimiz sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklara ilişkin toplumsal farkındalığın bilinçli bir şekilde arttırılması ve mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu alışkanlıklardan kurtulması yönündedir."

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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