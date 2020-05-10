Kocasinan Belediyesi Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri başta olmak üzere anneleri ziyaret ederek, çiçek ve hediye verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerini ziyarete gelen ekipleri gören anneler, duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar ise hüzünde ve mutlulukta ilk kapısı çalınanların her zaman anneler olduğunu belirtti.

"Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş" diyen Çolakbayrakdar, "Bizler şehit ve gazi çocuklarıyız, torunlarıyız. O halde vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için daha çok çalışmalı ve evlatlarımızı, tarihimize, ecdadımıza yakışır şekilde yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle şehit annelerinin ellerinden öpüyorum ve bizleri de evlatları olarak görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.