Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek

19.11.2020 11:24
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek. Kocasinan'ın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek ve ilçeyi modern bir dünya şehri vizyonuna taşımak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim işimiz; milletten aldığımız emaneti, yine millet için en iyi şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz. Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesiyiz. Kocasinan'ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız sayesinde Kocasinan, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldi. Daha güzel Kocasinan için mahallelerimizde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle yeni bir şehir kuruyoruz. Bu çerçevede hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı olması için araç filomuzu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni alacağımız araçların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir."

Başkan Çolakbayrakdar, 'Güçlü ve Büyük Türkiye' için 'Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için her alanda yatırımları ve projeleri artırarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karara göre; 2 adet tır, 5 adet kamyon(6#4),5 adet yandan camlı panelvan, 8 adet çift kabin kamyonet, 3 adet tek kabin kamyonet, 1 adet greyder ve 5 farklı araç olmak üzere toplam 29 yeni araç ile filosunu güçlendirecek. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yatırım, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek - Son Dakika


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