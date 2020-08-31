Kocasinan Belediyesi asfalt üretimiyle 19 milyon 680 bin lira tasarruf sağladı - Son Dakika

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi yaklaşık 3 yıldaki asfalt üretimiyle 19 milyon 680 bin lira tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği asfalt plenti ile 19 milyon 680 bin lire tasarruf elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda rekor düzeyde asfaltlama çalışması yaptıklarını belirtti.

Kocasinan'da büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirirken bu yılın 8 ayında 29 bin 640 ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve yaklaşık 25 kilometre yol yaptık. Kendi ürettiğimiz asfalt ile yaklaşık 3 yılda 19 milyon 680 bin lira tasarruf sağladık."