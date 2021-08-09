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Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor

09.08.2021 14:10
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'nin eğitimden spora, kültürden sanata açmış olduğu yaz kursları yoğun ilgi görüyor.

Kocasinan Belediyesi'nin eğitimden spora, kültürden sanata açmış olduğu yaz kursları yoğun ilgi görüyor. Yaz kurslarıyla başarılı ve yetenekli nesillerin yetişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda göğsümüzü kabartan milli sporcularımız gibi kurslara katılan çocukların da geleceğin başarılı sporcuları olacağını söyledi.

Kocasinan Spor Kulübü aracılığıyla çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz." dedi. Yaz kurslarına gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaz kurslarımızda 7'den 70'e herkes farklı branşlarda sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu çerçevede Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında yaz tatili dolayısıyla futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, fitness, plates, boks, tekvando ve masa tenisi gibi farklı branşlarda kurslar açtık. Sevgili çocuklarımız, açtığımız kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Evlatlarımız, sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde yetişirken; diğer taraftan da milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin, burada kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yapılan hizmetlerimiz, hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yaz tatillerini bu şekilde verimli değerlendiren öğrencilerimizi kutluyor, eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla gençlerimiz ve çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş." ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitmenler ise yetenekli ve başarılı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarına dikkat çekerek, bu imkanları kendilerine sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Antrenmanlarda büyük bir keyifle hem eğlenen hem de öğrenen genç ve çocuklar da keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli vakit geçirdiklerini belirterek, spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor - Son Dakika


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