Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'ne Gazeteci Mehmet Serbez atandı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'ne Gazeteci Mehmet Serbez atandı.



Gazeteci Mehmet Serbez, bugün itibariyle Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevine başladı. 1978 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Serbez, 1996 yılında gazetecilik hayatına Anadolu Haber Gazetesi'nde başladı. Yaklaşık 24 yıldır çeşitli gazetelerde muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulunan Serbez, aynı zamanda kentte faaliyet gösteren televizyon kanallarında programcılık yaptı. Gazetecilik alanında katıldığı birçok yarışmada ödüller alan Serbez, en son Anadolu Haber Gazetesi'nde görev yapmaktayken 42 yaşında Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevine başladı. Gazeteci Yasemin Serbez ile evli olan Mehmet Serbez, 1 çocuk babası. - KAYSERİ