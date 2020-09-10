Kocasinan Belediyesi bazı tesislerini geçici süreyle kapattı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri Valiliği tarafından başlatılan "15 gün evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla bünyesindeki bazı tesisleri geçici süreyle kapattığı bildirildi.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, İstasyon, Erkilet, Erciyesevler, Beyazşehir ve Barbaros mahallelerinde bulunan Kafe Sinan ve Hanımeli tesisleri, geçici süreyle kapatıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bizler, sizlerin sağlığı için yoğun gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, eczaneler, marketler, kuaförler, berberler, parti binaları, pazar yerleri, belediye hizmet binaları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.