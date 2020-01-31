Kocasinan Belediyesi Çalışanlarından Yunan Vekil Lagos'a Tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Çalışanlarından Yunan Vekil Lagos'a Tepki - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Çalışanlarından Yunan Vekil Lagos'a Tepki

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kocasinan Belediyesi Çalışanlarından Yunan Vekil Lagos'a Tepki, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor.


Toplumun her kesiminden yükselen tepki seslerine Kocasinan Belediyesi Park ve Bahceler Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar da duyarsız kalmadı. Çetin kış şartları altında vatandaşların can ve mal güvenliği için yol ve kaldırım temizliği yapan çalışanlar, örnek davranışlarıyla adeta gönülleri fethetti. Kocasinan Belediyesi'nde görevli personel, kar temizliği yaptıkları sırada yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla lapa lapa yağan kar altında Ay-Yıldızlı dev Türk Bayrağı açtı. Açılan bayrak etrafında kenetlenen ve bağımsızlığımızın simgesi ay yıldızı öperek alınlarına koyan çalışanlar, bu davranışlarıyla tüm Kayseri halkının büyük takdirini kazandı. Durumu gören çevredeki vatandaslar ise, çalışanların bu davranışına alkışlarıyla destek oldular. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir
Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Son dakika: Zonguldak'taki faciadan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesi Çalışanlarından Yunan Vekil Lagos'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]