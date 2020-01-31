Kocasinan Belediyesi Çalışanlarından Yunan Vekil Lagos'a Tepki - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor.



Toplumun her kesiminden yükselen tepki seslerine Kocasinan Belediyesi Park ve Bahceler Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar da duyarsız kalmadı. Çetin kış şartları altında vatandaşların can ve mal güvenliği için yol ve kaldırım temizliği yapan çalışanlar, örnek davranışlarıyla adeta gönülleri fethetti. Kocasinan Belediyesi'nde görevli personel, kar temizliği yaptıkları sırada yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla lapa lapa yağan kar altında Ay-Yıldızlı dev Türk Bayrağı açtı. Açılan bayrak etrafında kenetlenen ve bağımsızlığımızın simgesi ay yıldızı öperek alınlarına koyan çalışanlar, bu davranışlarıyla tüm Kayseri halkının büyük takdirini kazandı. Durumu gören çevredeki vatandaslar ise, çalışanların bu davranışına alkışlarıyla destek oldular. - KAYSERİ