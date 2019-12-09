Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi, çölyaklılara 2 yılda bin 955 çölyak paketi dağıttı
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, çölyaklılara 2 yılda bin 955 çölyak paketi dağıttı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, çölyaklılara 2 yılda bin 955 çölyak paketi dağıttı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 174 çölyaklı aileye bu güne kadar bin 955 çölyak paketi dağıttı.

Kocasinan Belediyesi, çölyaklılara 2 yılda bin 955 çölyak paketi dağıttı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 174 çölyaklı aileye bu güne kadar bin 955 çölyak paketi dağıttı. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini söyledi.


Çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız kararla, 2 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler her geçen gün artarak devam ediyor. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.


Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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