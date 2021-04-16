Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor

16.04.2021 13:15
Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından 2016 yılında vatandaşların hizmetine sunulan ve 7 gün 24 saat prensibiyle hizmet veren Çözüm Merkezi, bu süreçte önemli bir rol üstlendi.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2016 yılında vatandaşların hizmetine sunulan ve 7 gün 24 saat prensibiyle hizmet veren Çözüm Merkezi, bu süreçte önemli bir rol üstlendi. Merkez ile her gün yüzlerce vatandaşın talebini yerine getiren Kocasinan Belediyesi'nin Çözüm Merkezinde kullanılan yazılımın tamamen belediye personeli tarafından yapılmış olan bir sistem olmasıyla da dikkat çekiyor. Özelikle Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu sıklıkla vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yapılan hizmetleri, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendiriyor.

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, 'Siz Anlatın Biz Çözelim' sloganıyla ilçe sakinlerine daha kaliteli, daha yaşanabilir ve daha hızlı hizmet verebilmek için Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek, 2016 yılında hizmete sunduğu 'Çözüm Merkezi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çözüm Merkezi, hizmet vermeye başladığından bu zamana kadar belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili on binlerce talebi çözüme kavuşturdu. Çözüm Merkezi'nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturulup, aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturuldu. Ayrıca diğer başvuruların bir kısmı zaman gerektiren işler olduğu için program dahilinde teker teker yerine getirilmektedir.

Vatandaşların memnuniyetini sağlayan ve 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet veren Çözüm Merkezi ile bir yerde herhangi acil yapılması gereken bir durum söz konusu olduğu zaman, akut ekibi hemen müdahale ediliyor. Özellikle 2017 yılında hizmete sunduğu 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlayan Kocasinan Belediyesi, bu uygulama sayesinde tüm Türkiye'ye örnek oldu. Türkiye'ye model olan ve birçok belediyeye örnek teşkil eden bu hizmet, Kocasinan Belediyesi'nin doğadaki canlılara verdiği değerin de bir göstergesi niteliğindedir. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor
Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor
Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyor - Son Dakika


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