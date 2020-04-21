Kocasinan Belediyesi eğitici birçok etkinliği sosyal medya hesabından vatandaşlara ulaştırıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik oluşturulan eğitici ve öğretici videolar ile eğlendirici birçok etkinliği sosyal medya hesaplarından vatandaşlara ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Evden çıkmayarak güvende kalan ve büyük duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Bilge Dede ile Bilmece Saati", sağlıklı beslenme ve spor egzersizleri gibi videolu etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izleniyor.

Eğitici ve öğretici videolar ile eğlendirici birçok etkinlik için Kocasinan Belediyesinin sosyal medya hesaplarının takip edilmesinin yeterli olacağı kaydedildi.