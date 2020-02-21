Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı

7 saat önce

Geleceğin Kocasinan'ı inşa ederken 'Akıllı Şehirler' çalışmalarına ağırlık veren Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliğini ön planda tutan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı, System.String[]

Geleceğin Kocasinan'ı inşa ederken 'Akıllı Şehirler' çalışmalarına ağırlık veren Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliğini ön planda tutan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır projeler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ettiklerini söyledi.


Akıllı Şehirlerin çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek özelliklerde planlandığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Günümüz teknolojilerinin, vatandaşların ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak özellikle insan hayatına değer katan, çevreye ve doğal kaynaklara önem veren, bunun yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesini artıran çalışmalar yapıyoruz. Akıllı şehirler kapsamında sosyal donatılar, parklarımız ve yürüyüş alanlarıyla ilgili enerji verimliliği yüksek sistematik projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda parklarda insanların yoğun olduğu zamanlarda ışık yoğunluğunun otomatik olarak ayarlanmasına dayalı aydınlatma sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni de en kısa sürede hayata geçirerek, daha modern ve akıllı şehirler inşa etmiş olacağız." diye konuştu.


Akıllı şehirler kapsamında belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu doğrultuda daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için 2016 yılında Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın bu sistemlere erişebilirliğini kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi estetik açıdan daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel bir şölen sunuyoruz. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:57:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]