Kocasinan Belediyesi Engelli Vatandaşları Sahipsiz Bırakmıyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, doğuştan engelli Resul Duran'a sokağa rahatça çıkabilmesi için ailesinin isteği doğrultusunda evine engelli asansörü yaptırdıklarını söyledi.

Geçen yıl iftar programı sırasında Mehmet Duran'ın engelli çocuğu için engelli asansör talebini karşılıksız bırakmayan Başkan Çolakbayrakdar, verdiği sözü tuttu. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan doğuştan engelli Resul Duran'a engelli asansörü yaptırdı. Belediye aracılığıyla Türkiye'de ilk defa böyle örnek bir projeyi hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, Şirinevler Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Resul Duran'ı evinde ziyaret ederek, ailesiyle sohbet etti. Asansör sevincini yaşayan Resul ile ailesi mutluluklarını, Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı.



Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında Kayserililere yönelik çalışmalar yürüttüklerini, özellikle engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti.Belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Bu şehre hizmet etmenin ve bu hizmetlerin karşılığının güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yaptırdığımız engelli asansörü ile yeniden sokaklarla buluşan engelli kardeşimiz Resul ve ailesinin mutluluklarına ortak olduk. Onların yüzündeki tebessümü ve mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın mutlu olacakları hizmetler üretmektir" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlarımız için hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



Resul Duran'ın babası Mehmet Duran da kızının ve hanımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Kayseri'ye geleceğini öğrendiklerinde asansör talebini içeren mektup yazdıklarını hatırlatarak, "Kızım ve hanımım, ayrıca Cumhurbaşkanlığı sitesine de asansör talebini iletmişler. Bunun üzerine Kaymakamlıktan aradılar ve Kaymakamlığa gittim. Talebi yerine getirmek istediklerini söylediler. Ben de gerek kalmadı dedim. Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar asansörü yaptırdı. Geçen yıl iftar programında isteğimizi Başkanımıza iletmiştik ve Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, en kısa zamanda talebimizi yerine getirdi. Duygularımı anlatamıyorum. Bu dünyada kuzumun yüzünü güldüren Başkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

