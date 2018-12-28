Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi Genç Tiyatrocuları Keşfediyor

Kocasinan Belediyesi Genç Tiyatrocuları Keşfediyor

56 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatan, millet ve bayrak sevgisini tiyatro eğitimi ile çocuklar ve gençlere aktararak, sanatsal yönü güçlü nesiller yetiştirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Genç Tiyatrocuları Keşfediyor, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatan, millet ve bayrak sevgisini tiyatro eğitimi ile çocuklar ve gençlere aktararak, sanatsal yönü güçlü nesiller yetiştirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü'nün eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile Kayseri'nin sosyal hayatına renk katan Kocasinan Belediyesi, tiyatro kulübüyle genç yetenekleri tiyatroya kazandırıyor. Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda çocuk ve gençlere tiyatro eğitimi veriyor. Eğitim içeriğinde; ses ve diksiyon, sahne eğitimi ve serbest oyunlar yer alıyor. Kursiyerler, doğaçlama, oyunculuk, ses ve beden kategorisinde; Tiyatro Eğitmeni Bilge Aydın karşısında yeteneklerini sergiliyor. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, Sarıkamış'ta yaşananların anlatıldığı tiyatro oyunu ile ' Vay Başıma Gelenler' piyesini sahneleyen tiyatro kulübü oyuncuları, usta sanatçıları aratmayan performanslarıyla göz doldurdu. Savaşa giden gençlerin ailelerinden ayrılışının dramatik bir şekilde anlatıldığı oyunda, cephede yaşanan anların konu edildiği oyun büyük beğeni topladı.

Kocasinan'ı kültür ve sanat ilçesi haline dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Tiyatro aracılığıyla vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktarıyoruz. Tiyatro Kulübümüzün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı, sanatsal yönü güçlü bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları olan çocuklarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Ayrıca eğitimler sayesinde genç yeteneklerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamış oluyoruz.Yoğun emek harcayan tiyatro kulübü ekibimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz ile Kocasinan'ın sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyunları büyük bir beğeni ile izleyen kursiyerlerin aileleri ise gençlerin yeteneklerini gün yüzüne çıkmasına katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi Tiyatro Kulübü eğitmenlerine teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:28 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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