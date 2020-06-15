Kocasinan Belediyesi ikili atık toplama aracıyla geri dönüşüme katkı sağlıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ikili atık toplama sistemine sahip geri dönüşüm toplama aracıyla 23 günde 57 bin 760 kilogram ambalaj atığı, 19 kilogram atık pil ve 240 litre atık yağı kaynağından ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aracın Türkiye'de ilk defa Kayseri'de hizmet verdiğini ve kısa zamanda hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti.

Belediye olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek çalışmalar yaptıklarının anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip araç ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir."