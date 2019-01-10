Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesiyle Gönüllere Akıyor

Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesiyle Gönüllere Akıyor

1 saat önce

İkram Çeşmesiyle Türkiye'ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesiyle Gönüllere Akıyor, System.String[]
İkram Çeşmesiyle Türkiye'ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor.

Mobil olarak tasarlanan İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve etkinliklerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor. Ayrıca hafta içi yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan mobil çeşme, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının içini ısıtan güzel bir hizmet olarak vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor.

İkramlarıyla ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamasıyla Osmanlı'dan günümüze uzanan ikram geleneğinin de en güzel örneğini sergilemiş oluyor. Özellikle kış mevsiminde İkram Çeşmesiyle binlerce vatandaşa salep ikramında bulunan Kocasinan Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşlardan takdir topluyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çoğu zaman ikramlıkları vatandaşlara kendi eliyle ikram ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:36:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesiyle Gönüllere Akıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]