Kocasinan Belediyesi ilçe genelindeki parkları yeniliyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını, daha güzel yarınlar için yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındıran, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'a yeni bir soluk kattık. Bu çerçevede çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir."