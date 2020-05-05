Kocasinan Belediyesi ilçenin güzelliklerini anlatan video hazırladı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, "Siz evde kalın, Kocasinan güzelliklerini sizin için koruyor" adlı bir video hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtikten sonra ilçenin güzellikleriyle Kayserilileri buluşturmak için çalışıyor.

İlçenin doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bizler, sizlerin sağlığı için yoğun gayret sarf ediyoruz. Tüm tedbirler, sizin içindir. 'Evde kal, sağlıkla kal' sloganını yeniden hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Evlerimizde kaldığımız süreç içerisinde bizler de Kocasinan'ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kocasinan'ın değerine değer, güzelliğine güzellik katıyoruz."

Videoda adeta saklı bir cenneti bünyesinde barındıran ilçenin mahalleri, tabloları aratmayan manzaralarıyla dikkati çekiyor.