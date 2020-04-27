Kocasinan Belediyesi kırsal mahalleleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ayrım yapmadan merkez mahalleler gibi kırsal mahallelere de aynı hizmetleri götürdüklerini belirtti.

Pandemi döneminde başlattıkları dezenfekte çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince her bir mahallemizi sokak sokak, cadde cadde dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her hafta ilçemizin sınırlarında bulunan eczaneler, sağlık ocakları ve kamu alanlarında dezenfekte, hijyen ve temizlik seferliğimizi devam ettiriyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir tempoyla dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır. Amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum."