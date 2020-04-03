Kocasinan Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla bin 385 kişinin ihtiyacını karşıladı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip kororavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bin 385 kişinin ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, bulaşıcı hastalıkların önlenmesiyle ilgili alınan tedbirler çerçevesinde Kocasinan Kaymakamlığı aracılığıyla ilçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek, çalışmalara başladıklarını belirtti.

Tedbirlerin uygulanmaya başladığı günden beri aralarında yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bin 385 kişiye ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve karşılamaya devam ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Günlük ekmek dağıtımının yanı sıra hayırseverlerin desteği ile temin edilen ve içerisinde temel ihtiyaç maddeleri ile temizlik malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini 320 aileye teslim ettik. Ayrıca 45 aileye düzenli olarak günlük sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında 142 aileye de ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş kartı verdik. Amacımız tüm insanların huzur içerisinde yaşayacağı mutlu bir Kocasinan'ı hep birlikte inşa etmektir."

Çolakbayrakdar, sadece temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması değil, toplum sağlığının korunması noktasında da büyük bir sorumluluk üstlendiklerini, 2016 yılında oluşturdukları okul ve cami temizleme ekibinin, okul servisleri ile başlayan dezenfeksiyon çalışmalarını tüm kamu binaları ve alanlarını içerisine alacak şekilde hizmet alanını genişlettiğini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, bu süreçte 161 okul, 246 cami ve 22 aile sağlığı merkezinin yanı sıra Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Okulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, belediye hizmet binaları ile muhtarlıklar başta olmak üzere tüm kamu alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini sözlerine ekledi.