Kocasinan Belediyesi KPSS öncesi okulları dezenfekte etti - Son Dakika

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından okullar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazar günü yapılacak KPSS öncesinde Kocasinan Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışması yaparak okulları hazır hale getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarını belirtti.

Sınava girecek olanlara başarı dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda hijyen ve dezenfeksiyon ekibi ile KPSS öncesi okulların dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum."