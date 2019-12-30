Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi mevsim şartlarından dolayı dökülen yaprakları toplayarak, gübreye dönüştürüyor.

Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi mevsim şartlarından dolayı dökülen yaprakları toplayarak, gübreye dönüştürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama ile toprağın mineraller açısından zenginleştirildiğini ve daha verimli hale getirildiğini söyledi.


Yapılan her işin kalitesini ve verimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bunlardan biri olan uygulamamızla ağaç gazelleri ve biçilmiş çimler başta olmak üzere toplanan atıkları bir araya getirerek, organik gübre üretiyoruz. Bu gübreyi çeşitli bitkilerin daha kaliteli yetişmesinde kullanıyoruz. Örnek olan bu uygulamayla hem toprak mineraller açısından zenginleşiyor hem de daha verimli hale geliyor. Daha güzel çevre için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kocasinan sınırları içerisinde özellikle parklarda ağaçlardan dökülen yaprakları toplayarak uygun koşullarda bekletiyor. Toplanan yapraklar, serada oluşturulan havuzda muhafaza edilerek, kompost toprağa dönüştürülüyor ve üstün kalitede gübre elde ediliyor.


Kompost toprağın yapılabilmesi için aşamalar şu şekilde gerçekleşiyor. Özellikle parklardan gazel adı verilen kahverengi yapraklar toplanıyor. Ardından çim biçmeden elde edilen çim atıkları ile mutfak atıkları (muz kabuğu, yumurta kabuğu gibi) harmanlanıyor. Bu ürünlerin hepsi karıştırılıp ve belli zamanlarda sulanıp, devir daim yapılarak belirli bir zaman sonra kendi yapılarından kaynaklanan kimyasal etkileşimle kompost toprak haline gelip, gübreye dönüşüyor. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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