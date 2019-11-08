Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Son Dakika Spor Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı İtalya'da düzenlenecek olan Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı İtalya'da düzenlenecek olan Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.


Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupası 9 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Çagliari kentinde yapılacak. Müsabakalarda topladığı puanlarla ilk 16 takımın arasında yer alan Kocasinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Takımı Avrupa Kupasında Ülkemizi temsil edecek. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı kazanırsa çeyrek final oynayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Bayanlar ETTU Cup'a 3.turdan katılan Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı ve Antrenörleri Halil Adak'a başarılar diledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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