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Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımları Başarıya Doymuyor

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B Takımı, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi 1. Etap karşılamalarında yine zirvede yer aldı.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımları Başarıya Doymuyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B Takımı, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi 1. Etap karşılamalarında yine zirvede yer aldı.


Bayanlar Süper Lig'de 4'te 4 yaparak, Fenerbahçe ile aynı puanı paylaşan Spor Kulübü, Türkiye 1.Liginde de oynadığı 7 maçı da kazanarak ilk etabı lider tamamladı.


2019-2020 Danyal Çiper Sezonu Süper Lig ve 1. Lig müsabakaların Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları damgasını vurdu.


İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda oynanan 1.etap maçlarında rakiplerine üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Belediyesi Spor kulübü Masa Tenisi A Takımı, Süper Ligde topladığı 8 puan ile ilk etabı yenilgisiz tamamladı. 1.Lig de ise 14 puan ile zirvede yer alan B Takımı, yine zirvede yerini korudu. A ve B Takımları bulundukları liglerde oynadığı karşılaşmaları farklı skorlarla kazanarak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Masa Tenisi Türkiye Süper Ligi ve Türkiye 1. Lig'de sergiledikleri performans ile başarılara imza atan Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımlarını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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