Kocasinan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda meclis gündemindeki 11 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmek isteyenler ve çölyaklılar için "Glütensiz Kayseri Mutfağı" projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerini duyurdu.

Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir tesis kuracaklarını ve glütensiz Kayseri mutfağını Türkiye'ye tanıtacaklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2017'de glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek olmaya başladık ve Türkiye'de birçok belediyeye örnek olduk. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Bu doğrultuda uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesini hayata geçiriyoruz. Glüten hassasiyeti olanlar için çıktığımız bu projede amacımız, glütensiz Kayseri mutfağını oluşturmaktır. Yöresel mutfağımızı, glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir tesis kuracağız. Ayrıca istihdama katkı sağlayacağız."