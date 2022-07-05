Kocasinan Belediyesi mobil kesim yerini tanıttı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi mobil kesim yerini tanıttı

05.07.2022 16:05
Kocasinan Belediyesi mobil kesim yerini tanıttı

Kocasinan Belediyesince Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde oluşturulan kurban satış ve kesim yerinde deneme kesimi yapıldı.

Kocasinan Belediyesince Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde oluşturulan kurban satış ve kesim yerinde deneme kesimi yapıldı.

130 bin metrekare alana kurulu, 400 personel ve 84 kasabın görevli olduğu kesim yerinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çolakbayrakdar, mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik olması için tüm detayların düşünüldüğünü belirtti.

Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve satış alanında tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

" Türkiye'de kurban hizmeti veren nadir belediyelerden birisiyiz. Kurban kesiminin yapılabilmesi için hazırlamış olduğumuz büyükbaş için 3, küçükbaş için de 2 olmak üzere mobil kesimhanelerde gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Erkilet Bülbül Pınarı mevkisi başta olmak üzere 11 noktada kesim hizmeti vereceğiz. Özellikle çevremizi temiz tutmak açısından vatandaşlarımızdan belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri alıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her türlü temizlik hizmeti ve yapılması gereken diğer hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Çolakbayrakdar, 6 kişiden oluşan "Kocasinan Kurban Timi"nin bayram boyunca hizmet vereceğini, kurbanlıklarını kaçıranların 0 352 222 70 00 numaralı telefondan belediyeye ulaşabileceğini, profesyonel şekilde etkisiz hale getirilen kurbanlıkların sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin ise mobil kesim hizmetinin vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu belirterek, organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Bu arada bir büyükbaş hayvan deneme amaçlı mobil kesimhanede kesildi ve derisi yüzülerek aşamaları gösterildi.

Daha sonra kesilen 3 büyükbaşla hayvanın etlerinin bayramda bu alanladaki vatandaşlara kavurma olarak dağıtılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi mobil kesim yerini tanıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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