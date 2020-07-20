Kocasinan Belediyesi modern tesisleriyle Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhane ve kurban satış alanlarında hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerinde çalışmaları takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinin Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı belediyelerden olduğunu belirtti.

Pandemi nedeni ile tüm önlemlerin en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede alındığı ve hazırlıkların tamamlandığı Oymaağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi.

Kurban kesimi için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu senenin özelinde hemşehrilerimin sosyal mesafeye dikkat etmesi ve özellikle yoğunluğun kesim yerlerinde olmaması için önlemlerimizi artırdık. Birden fazla hisseyle kesilen büyükbaş kurbanlarında hemşehrilerimin burada daha az sayıda olmaları konusunda şimdiden duyarlılık gösterecek olan vatandaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de sorunsuz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş olacağız. Burada hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri mevcut. Ayrıca kesim yerimizde veteriner hizmeti veriyoruz. Hemşehrilerimin keseceği hayvanların sağlıklı olması konusunda özen gösteriyoruz. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hayvanlar denetleniyor. Kurban kesim günü ise hem bizim Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelecek veterinerler tarafından kurbanlık hayvanlar denetlenecek. Bütün gayretimiz, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetin yerine getirebilmesi."