Kocasinan Belediyesi'nden Akçatepe'ye çok amaçlı modern tesis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden Akçatepe'ye çok amaçlı modern tesis - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden Akçatepe'ye çok amaçlı modern tesis

6 saat önce

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Kocasinan Belediyesi, Akçatepe Mahallesi'ne çok amaçlı, modern sosyal tesis kazandırdı.

Kocasinan Belediyesi'nden Akçatepe'ye çok amaçlı modern tesis, System.String[]

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Kocasinan Belediyesi, Akçatepe Mahallesi'ne çok amaçlı, modern sosyal tesis kazandırdı. Bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarının bir bir giderildiğini söyledi.


Yaptığı yatırımlarla mahalleleri cazibe merkezi haline getirerek, Yeni Kocasinan'ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların büyük takdirini kazanıyor. Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda Akçatepe'ye 400 metrekare kapalı alana sahip modern sosyal tesis inşa etti.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu belirterek, "Mahalle sakinlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Bu kapsamda Akçatepe Mahalle'mize çok fonksiyonlu bir sosyal tesis kazandırdık. Bu tesisimiz, düğün salonun yanı sıra farklı sosyal aktivitelerin yapılacağı bir tesis olarak hizmet verecek. İnşallah kırsal mahallelerimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek." ifadelerini kullandı.


Akçatepe Mahalle Muhtarı Nazım Zarar ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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