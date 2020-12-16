Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park

16.12.2020 12:26
Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkililerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılar ile hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkililerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılar ile hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi.

Arboretum engelsiz parkının Kocasinan'a ve Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bu çalışmanın Türkiye'ye örnek olacağını belirterek, "Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız" dedi. 80 bin metrekare alana yapılan engelsiz parkın tamamen engellilere yönelik hobi bahçesi, engelsiz oyun grupları, şarj istasyonu, ve yürüyüş parkurları gibi sosyal donatılarıyla donatılacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "27 bin metrekare de ise Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkilerin yer aldığı arboretum park yapacağız. 36 çeşit meyve ile tıbbi ve aromatik bahçenin olduğu parkta; gilaburu, ahududu, karadut ve bağ çubukları gibi Kayseri bölgesinde yetişen envari çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanını Kayseri'ye kazandıracağız. Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan ve Şehir Hastane'mize yakın bir bölgede olan parkımız, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa etmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parkımız, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kayserililerin sosyal hayatına renk katacak olan yeni parkın en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına ulaşmak adına projeler geliştirmeye ve çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park
Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park
Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Arboretum, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Tartıştığı kadını lüks rezidansta perde zinciriyle boğarak öldürmüştü! Katilin müebbet hapsi isteniyor Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 12:36:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei