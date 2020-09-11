Kocasinan Belediyesi'nden daha sağlıklı daha güvenli hizmet - Son Dakika

Yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2019 yılında güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi olan Kocasinan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında asansörlerin muayene öncesinde iç kısımlarını ve kapılarını dezenfekte ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve güvenliğine önem verdiklerini, bu nedenle asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda son derece titiz çalıştıklarını vurguladı. Can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha sağlıklı ve daha emniyetli bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2012 yılından itibaren Türkiye'deki bütün asansörler yetkili ve lisanslı firmalar tarafından denetlenerek, asansörün güvenli olup olmadığını gösteren yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketlerle karşılaşıyorsunuz. Kırmızı etiketle karşılaştığınızda asansörün risk altında olduğunu ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Toplumsal olarak günlük hayatta gerek konutlarda gerek iş yerlerinde gerekse farklı mekanlarda sık sık kullandığımız asansöre ihtiyacımız oluyor. Bu noktada bir duyarlılık olarak eğer bir kırmızı etiketli asansör varsa yaşadığımız konutlarda yöneticimizle, iş yerinde ise sorumlu kişiyle bunun bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri kullanmaktır."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi asansör denetiminde da önceliğimiz vatandaşımızın can güvenliği ve memnuniyetidir" diyerek noktaladı. - KAYSERİ