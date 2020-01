Kocasinan Belediyesi'nden dünya standartlarında temizlik hizmeti - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nin enfeksiyonlara bağlı hastalıkların azaltılması amacıyla okullarda yaptığı temizlik çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemini kullanarak okullarda dezenfekte çalışması yapan ekipler, zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyerek, öğrencilere daha hijyenik bir ortam sunuyor.



Kocasinan Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete sunulan 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' uygulamasıyla toplam 82 ilköğretim okulunda; lavabo ve tuvaletler ile sıhhi mekan temizlikleri her gün 4 farklı ekip ve 15 görevli personel tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ekipler, haftada bir Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması yapıyor. Bu sayede zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen ekipler, eğitim-öğretim yılının 2. döneminde öğrencilere daha sağlıklı ortam sunmuş olacak. Yapılan çalışmaları konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar denetleyerek çalışmalara aktif olarak katılıyor. Her zaman ilkleri yapmayı ilke edindiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için her türlü gayretin içerisindeyiz. Bu doğrultuda Kayseri'de ilk olarak 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi Projesi'yle, okullarda fiziki temizliğin yanında hijyenik temizliğini de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalara ek olarak 2019 yılında bahçe temizlik uygulamalarını da ekledik. Okullarımızın bahçelerini de ilgili ekiplerimiz temizliyor" diye konuştu.



Okul servislerine yönelik yapılan temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Çolakbayrakdar; "Ayrıca 2018 yılında öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları servislerde başlattığımız dezenfekte uygulaması da vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Bu uygulama çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Bu sayede yıl içerisinde virüslere bağlı hastalıklarda önemli ölçüde azalma görülüyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da aynı desteğimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere uygun olarak gerçekleştirildiğini belirterek, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve başarılı bir yıl diledi. - KAYSERİ