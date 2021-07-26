Üye Girişi
Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti

26.07.2021 11:23
Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bünyesindeki çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt plenti dikkat çekiyor.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bünyesindeki çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt plenti dikkat çekiyor. Yerli ve milli asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve yapılan hizmetlerle ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi.

Daha geniş ve konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mevsim itibariyle ilçenin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak 'Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar oluşturuyoruz. Bunları yaparken de 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip, teknolojik donanımıyla dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan plent ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti
Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti
Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti
Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti
Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti

Fen İşleri Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı 12:25 Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu 11:44 Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu
Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi 11:30 Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek 11:18 Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar 10:55 Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit 10:15 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti 10:08 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

Son Dakika Haberleri
11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı
11:57 Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında
11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın
11:40 Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz
11:25 Yaptığı plan elinde patladı! Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
11:22 Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı
11:19 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
11:06 Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi
10:59 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alevlere teslim! Ekipler yangına müdahale ediyor Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alevlere teslim! Ekipler yangına müdahale ediyor         
12:42
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sağ kurtulan Büşra'nın yaptığı Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sağ kurtulan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
11:52
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı         
11:22
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi         
10:15
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı         
10:12
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım         
09:57
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu         
08:34
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 12:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesi'nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement