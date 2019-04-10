Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi'nden İç Su Araçlarının Kaydı ile İlgili Duyuru

Kocasinan Belediyesi'nden İç Su Araçlarının Kaydı ile İlgili Duyuru

2 saat önce

Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülnur Karamavuş, iç su araçlarının kaydına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kocasinan Belediyesi'nden İç Su Araçlarının Kaydı ile İlgili Duyuru, System.String[]
Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülnur Karamavuş, iç su araçlarının kaydına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karamavuş, yaptığı yazılı açıklamada; "25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 9.Maddesi kapsamında İç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydı zorunludur. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesini; eksik belge ya da belge olmaması nedeni ile alamayan/almayan iç su aracı sahiplerinin en kısa zamanda Kocasinan Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müdürlüğümüzden temin edilecek sahiplik belgesi yerine geçen belgeyi: ikamet ettikleri veya faaliyette bulundukları mahallin valiliği, kaymakamlığı veya muhtarlığı ile kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarından yahut bağlı bulunduğu balıkçılık kooperatifinden tasdik ettirdikleri takdirde kayıt işlemi gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
Bağlama, Kocasinan Belediyesi, Güncel
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