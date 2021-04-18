Kocasinan Belediyesi'nden kapsamlı temizlik - Son Dakika

Daha temiz bir çevre sunulmasını hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı ilkbahar temizliğine aralıksız devam ediyor. İlçenin tüm cadde, sokak ve mahallelerini detaylı bir şekilde temizleyen Kocasinan Belediyesi, Kayserililere pırıl pırıl ortamlar sunuyor.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi, ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine; daha huzurlu, daha ferah ve hijyenik ortam sunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün temizlik personelleri ve modern temizlik araçlarından oluşan ekibiyle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bahar aylarında çöplerin çevreye zehirli gaz ve koku yaymaması için çöp konteynırlarını da özel yıkama aracı ile temizleyen ekipler, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirler de alıyor. Temizlik ekipleri ve modern araçlar ile yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor.

Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı temizlik çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ