Kocasinan Belediyesi'nden Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri ve Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 22 sağlık ocağı ile ilçede vatandaşların yoğun kullandığı kamu binalarını dezenfekte etti.

Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yaparak vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, profesyonel bir şekilde hijyen temizliği yapan ekiplerin bölgede bulunan tüm kamu alanları başta olmak üzere ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin dezenfekte çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışması yaptı.