Kocasinan Belediyesi'nden Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri ve Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler, 161 okul, 246 cami ve 22 aile sağlığı merkezi, muhtarlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetim, Özel Harekat Şubesi, tren garı, havalimanı gibi ilçede vatandaşların yoğun kullandığı kamu binalarını dezenfekte etti.

Temizlik çalışmalarını ilçenin dört bir yanına yaydıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin sık kullandığı alanların temizliğini yaparak vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet almalarını sağladıklarını belitti.

Sağlıklı toplum için gösterdikleri titizliği ve gayreti özellikle bu dönemde artırarak sürdürdüklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2014 yılında Kayseri'de ilk kurulan cami temizleme ekibi, 2016 yılı birinci döneminde hayata geçirilen okul temizlik hijyen ekibi ve 2018 yılında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları toplam 820 okul servisinin dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Bulunduğumuz süreçte ise çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkartarak, hizmetlerimizi daha yaygın hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum."