Kocasinan Belediyesi'nden küçük dostlar için büyük hassasiyet - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden küçük dostlar için büyük hassasiyet

Kocasinan Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde bir yandan sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan ise sıcaktan bunalan küçük dostlar su ile serinletiliyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde bir yandan sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan ise sıcaktan bunalan küçük dostlar su ile serinletiliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

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Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi. Sosyal belediyeciliğin her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:


"Eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Diğer canlıları unutmuyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz."


Doğaya ve çevreye değer veren Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Ayrıca ekipler tarafından sıcaktan bunalan küçük dostlar suyla serinletiliyor. Böylelikle çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların takdirini kazanıyor.


Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 0 (352) 222 70 00 nolu telefon numarasını aramalarının yeterli olacağı bildirildi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden küçük dostlar için büyük hassasiyet - Son Dakika
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