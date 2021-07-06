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Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma

06.07.2021 13:00
Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayserililerin Kurban Bayramını daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayserililerin Kurban Bayramını daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Oymaağaç Mahallesi'nden Erkilet Bülbül Pınarı mevkiine taşınan ve 110 bin metrekare alana kurulan kurban kesim ile kurban satış alanında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve kurban satış alanında tüm hazırlıkların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda malum süreç nedeniyle tedbirlerimizi daha fazla artırdık. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için daha büyük alana taşıdığımız Erkilet' de ki kesim yerimizi hazır hale getiriyoruz. Hemşehrilerimin sosyal mesafeye dikkat etmesi ve özellikle yoğunluğun kesim yerlerinde olmaması için önlemlerimizi alıyoruz. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede sorunsuz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri'de tek belediyeyiz. Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın 12 farklı noktasında kesim yerinin belirlendiğini ifade ederek "Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan profesyonel kesim hizmeti sunan Kocasinan Belediyesi'nin kurban kesim yerleri şu şekilde:

Mimarsinan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Zümrüt Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Ziyagökalp Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yenimahalle (Kapalı Semt Pazarı), Argıncık Cumhuriyet Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erciyesevler Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Beyazşehir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet General Emir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Camikebir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yeşil Mahalle (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Bülbül Pınarı mevki (Kurban Satış ve Kesim Yeri), Oruçreis Mahallesi (Karpuzatan Kombinaları). - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma
Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma
Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma
Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma
Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma

Kocasinan Belediyesi, Semt Pazarı, Kocasinan, Erkilet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma - Son Dakika


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