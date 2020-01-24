Kocasinan Belediyesi'nden personeline nitelikli iş gücü eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden personeline nitelikli iş gücü eğitimi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden personeline nitelikli iş gücü eğitimi

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi verildi.

Kocasinan Belediyesi'nden personeline nitelikli iş gücü eğitimi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi verildi. Düzenlenen programlar ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Eğitimler sayesinde şehre daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz." dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler verdiklerine dikkati çekerek, "Personelimiz için, iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle risk oluşturacak her türlü tedbirin alınması, iş kazalarının önlenmesi hedefiyle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi belediyenin asfalt şantiyesi personel toplantı salonunda çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı tarafından katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar, hakkında bilgiler verildi. Ayrıca eğitimde gerçek hayattan örnekler aktarılarak, olası iş kazalarının önüne geçmek için alınması gereken önlemler hakkında da bilgiler verildi. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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