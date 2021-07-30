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Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek

30.07.2021 11:42
Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi tesislerinde; 'Herkes için sağlık' çağrısına kulak veren kadınlar, spor ile buluşuyor.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi tesislerinde; 'Herkes için sağlık' çağrısına kulak veren kadınlar, spor ile buluşuyor. Vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, daha sağlıklı bir yaşam için tesislerde vatandaşlara spor hizmeti sunduklarını söyledi.

Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarına ve spor hizmetlerine imza atan Başkan Çolakbayrakdar, daha sağlıklı ve daha mutlu bireylerin artmasını hedeflediklerine dikkat çekerek "En büyük gayemiz; daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam için Kocasinan Akademi tesislerimizde değerli hemşehrilerimize spor hizmeti sunuyoruz. Toplum sağlığına büyük önem vererek, bu hizmetleri yerine getirme konusunda her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Kocasinan ailesi olarak 'Herkes için sağlık' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilates, fıtness ve Step Aerobik Eğitmenleri ise "Kocasinan Akademi tesislerinde ve açık alanda haftada 5 gün sağlık için spor yapıyoruz. Genelde buraya gelenler ev hanımları olduğu için günlük streslerini atmalarına spor ile katkı sağlıyoruz. Buraya gelenler, sağlıklı ve kontrollü bir şekilde kilo verirken fiziksel rahatsızlıkları olanlar ise spor ile sağlıklarına kavuşuyorlar" şeklinde konuştu. Ücretsiz spor hizmetinden faydalanan kadınlar da, keyifli ve mutlu bir şekilde spor yaptıklarını belirterek, "Sağlıklı bir şekilde kilo veriyoruz ve hayatımız olumlu bir şekilde değişiyor. Spor ile daha enerjik olduk ve birçok fiziki rahatsızlıklarımızdan kurtulduk. Bizlere böyle imkan tanıyan Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Böyle hizmetlerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Modern tesislerde ve açık alanda uzmanlardan eğitim alan Kayserililer, bir yandan sportif becerilerini geliştirirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor. Hem sağlıklarına hem de sosyal hayatlarına pozitif enerji katan kadınlar, pilates, fitness, aerobik ve zumba yaparak kontrollü bir şekilde zayıflarken fiziki rahatsızlıklarından da kurtuluyor. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek
Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek
Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek
Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek
Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Pilates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden sağlıklı yaşama büyük destek - Son Dakika


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